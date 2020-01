Wereldkampioen Tanak ongedeerd na waanzinnige crash in Monte Carlo, auto klaar voor de schroot DMM

24 januari 2020

13u22 0

Wereldkampioen Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC) is spectaculair van de baan gegaan in de vierde chronoproef van de rally van Monte Carlo. De Est verloor aan hoge snelheid de controle over het stuur en ging meerdere keren overkop. Gelukkig konden Tänak en zijn corijder Martin Järveola daarna ongedeerd uit de heel beschadigde wagen stappen.

De wereldkampioen reed op het moment van de crash op de vierde plaats. De Brit Elfyn Evans (Toyota) leidt in de tussenstand met 3,4 seconden voorsprong op Thierry Neuville, teamgenoot van Tänak. De Fransman Sébastien Ogier (Toyota) is derde op 5,5 seconden.

ÉNORME CRASH de @OttTanak sur le Monte-Carlo ! 😱



Sortie de route dans SS4 à plus de 180 km/h selon les données GPS.



Le Champion du Monde et son copilote sont OK.



Les normes de sécurité @fia imposées aujourd'hui aux #WRC ont probablement sauvé la vie à l'équipage.#MonteCarlo pic.twitter.com/3DHc0GzlxI Julien FEBREAU(@ Julien_FEBREAU) link

🇲🇨 Rallye Monte-Carlo 2020

✅ ES4 | St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 (20,68 km)

⚠️ ÉVÉNEMENT

🚩 Grosse sortie de route pour Ott Tänak. L'équipage est OK.#WRC #HMSGOfficial #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/kvWtBXMbuP Sébastien Loeb - Ma ligne de conduite(@ SebLoebMLDC) link