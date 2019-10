Wereldkampioen Marc Marquez pakt zege in Australië Redactie

27 oktober 2019

De Spanjaard Marc Marquez (Honda) heeft op het circuit van Phillip Island de Grote Prijs motorsport van Australië in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven.

Down Under haalde de regerende wereldkampioen het van de Brit Cal Crutchlow en de Australiër Jack Miller. Marquez ging pas in de laatste ronde voorbij zijn landgenoot Maverick Vinales, die even later ook nog stevig onderuitging en moest opgeven.

Voor Marquez was het de 54e zege in zijn carrière in de MotoGP en daarmee gaat hij de legendarische Mike Doohan voorbij in de ranking aller tijden. Voor hem staan nu enkel nog Valentino Rossi en Giacomo Agostini.