Wereldkampioen Herlings wint ook slotmanche MXGP in Italië, wereldtitel voor Prado in MX2 Redactie

30 september 2018

22u06

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Jeffrey Herlings heeft op het circuit van Imola het motorcrossseizoen in de MXGP afgesloten met een negende GP-zege op rij. De Nederlander, sinds de vorige Grote Prijs in eigen land zeker van zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse, won na de eerste ook de tweede reeks in de Grote Prijs van Italië. Met de Sloveen Tim Gajser (Honda) en onze landgenoot Clément Desalle (Kawasaki) was ook het podium volledig hetzelfde als in de eerste race.

Julien Lieber (Kawasaki) reed naar een vierde plek in de tweede reeks, Jeremy Van Horebeek (Yamaha) werd vijfde, Kevin Strijbos (KTM) negende en Nathan Renkens (Honda) 23ste. In de eindstand van de GP is het podium als vanzelfsprekend hetzelfde als in de beide reeksen. Lieber valt net naast dat podium, Van Horebeek wordt zesde, Strijbos zestiende en Renkens 25ste.

In de eindafrekening van het WK was Herlings (933 ptn) al zeker van de wereldtitel. Zijn eerste achtervolgers zijn de Italiaan Antonio Cairoli (KTM, 782) en Desalle (685). Van Horebeek (433) eindigt als negende, Lieber (291) als elfde, Strijbos (267) als veertiende, Jeffrey Dewulf (KTM, 16) als dertigste, Ken De Dycker (KTM, 5) als 37ste en Renkens (3) als 48ste.

In de MX2-klasse zette de 17-jarige Spanjaard Jorge Prado (KTM) zijn in de eerste reeks veroverde wereldtitel nog extra glans bij in de tweede reeks. Prado won ook die tweede race, voor de Australiër Hunter Lawrence (Honda) en de Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna). Jago Geerts (Yamaha) werd elfde en Brent Van doninck (Husqvarna) dertiende. De GP-winst is zo voor Prado, voor de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) en Covington. Geerts en Van doninck beëindigden de GP op de respectievelijk zevende een vijftiende plek.

In de eindstand van het WK in de MX2-klasse heeft Prado (873 ptn) een ruime voorsprong op de Let Jonass Pauls (KTM, 777), de uittredende wereldkampioen, en Olsen. Geerts (391) wordt achtste, Van doninck (224) elfde