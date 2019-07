WEC introduceert systeem van handicaps om dominantie Toyota aan banden te leggen MMP

23 juli 2019

16u48

Bron: Motorsport 0 Autosport Het WEC (World Endurance Championship) zal komend seizoen een systeem van handicaps invoeren, bericht Motorsport. Zoals in het golf dus. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de raceklasse weer meer competitief wordt. Sinds het vertrek van Audi en Porsche is het immers al Toyota wat de klok slaat. De regel zal enkel van kracht zijn in de LMP1-klasse, de koningsklasse van het WEC.

De grootte van de handicap zal bepaald worden op basis van het verschil in punten tussen de teams gedurende het kampioenschap. De handicap kan dus van race tot race verschillen.

Dat de maatregel vooral bedoeld is om de dominantie van Toyota wat te breken, blijkt ook uit enkele andere maatregelen. Zo zal Toyota verplicht langer moeten bijtanken. Op die manier wordt het voordeel van het snellere elektrische startsysteem van de hybride Toyota teniet gedaan tegenover de niet-hybride wagens. Dat voordeel ligt ongeveer op één seconde.

Ook wordt het aantal ronden dat er kan gereden worden tussen twee pitstops opnieuw vastgelegd. De Toyota kon immers langer doorgaan tussen stops dan haar concurrenten, wat de dominantie alleen maar versterkte. Deze maatregel werd, mét de toestemming van Toyota, al eens toegepast tijdens de race in Fuji in oktober vorig jaar. Toyota stond er toen wel op dat deze regel niet zou gelden tijdens de mythische race in Le Mans.

Toyota stemde ook toe om vanaf komend seizoen hun wagen 40 kg zwaarder te maken. Eerder werd al geëxperimenteerd met extra gewicht bij de Toyota toen ze vorig jaar in Suzuka 26 kg extra meezeulden. Nu komt er dus nog eens 14kg bij.

Steun van Toyota

Toyota, dat het meest te verliezen heeft bij deze regelgeving sprak bij monde van technisch directeur Pascal Vasselon zijn steun uit. Vasselon noemt het een “controlesysteem met de bedoeling om het veld weer dichter bij elkaar te brengen”.

“Niemand was echt gelukkig met de maatregelen die afgelopen seizoen genomen zijn om de competitiviteit te verbeteren”, gaat Vasselon verder. “Met alleen extra gewicht is er maar weinig dat je kan doen om de competitie te verbeteren. Door het systeem van de handicaps kan je echter op verschillende terreinen beperkingen doorvoeren. Daarom is Toyota er voorstander van, want het is goed voor de sport.” Wie hoopt dat dit systeem de kansen van onze landgenoot Stoffel Vandoorne op een zege in Le Mans doet toenemen, kan wel eens bedrogen uitkomen. De maatregelen zullen komend seizoen níét gelden in de legendarische race. Dit jaar werd Vandoorne er nog knap derde met het Russische SMP Racing samen met Vitaly Petrov en Mikhael Aleshin. Hij maakte er nooit een geheim van dat hij in de toekomst zou “terugkomen om te winnen.”

