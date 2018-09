Wat bezielt die man? Motorcoureur duwt prompt remhendel van concurrent in en wordt uit GP gezet MH

09 september 2018

15u43

Bron: ANP, Belga 0 Auto- en Motorsport Ongeziene beelden vandaag tijdens de Grote Prijs van San Marino in de Moto2-categorie. Daar werd de Italiaan Romano Fenati uit de race gezet wegens onverantwoord rijgedrag. Als u onderstaande video bekijkt, begrijpt u maar al te goed waarom.

Fenati kwam op een recht stuk naast zijn landgenoot Stefano Manzi rijden en duwde de remhendel in van de motor van Manzi, die daardoor heel even uit balans raakte, maar wel overeind bleef. De actie leverde Fenati -niet meer dan terecht- de zwarte vlag op. Zijn race zat er meteen op. Manzi kwam later in de race nog ten val en zo moest ook hij de strijd vroegtijdig staken. (lees verder onder de video)

Fenati eindigde vorig jaar als tweede in het kampioenschap van de Moto3 en verdiende promotie naar de Moto2. In die zwaardere klasse heeft de Italiaan, die al vaker van roekeloos gedrag is beticht, dit jaar nog weinig laten zien. Hij staat negentiende in de tussenstand. De Italiaan Francesco Bagnaia (Kalex), die gestart was van op de pole op het circuit in Misano, kroonde zich tot winnaar.

Dovizioso pakt de zege in San Marino, Siméon haalt finish niet

Nog in San Marino schreef de Andrea Dovizioso (Ducati) de Grote Prijs in de MotoGP-klasse op zijn naam. Op het circuit van Misano haalde de Italiaan het van de Spanjaard Marc Marquez (Honda) en de Brit Cal Crutchlow (LCR Honda) om zo zijn derde zege van het seizoen te boeken, de elfde in zijn carrière. Xavier Siméon (Reale Avintia Racing), op de Ducati Desmosedici GP17 van de geblesseerde Tito Rabat, crashte in San Marino en werd niet in de uitslag opgenomen. (lees verder onder de foto)

In de WK-stand heeft viervoudig wereldkampioen Marquez nu een voorsprong van 67 punten op Dovizioso, die dankzij de zege naar de tweede plaats klimt. De Italiaan Valentino Rossi en de Spanjaard Jorge Lorenzo staan respectievelijk op de derde en vierde stek. Lorenzo mocht in Misano van op poleposition vertrekken, maar crashte op twee ronden van het einde.

