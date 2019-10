Wagen rijdt in op toeschouwers in Franse rally, 19-jarige man overleden Redactie

12 oktober 2019

Drama in de Rally van Cardabelles (Frankrijk). De wagen van het duo Beaubelique-Pesenti geraakte van de onverharde weg en reed in op de toeschouwers langs de kant. Volgens Franse media is een 19-jarige man daarbij overleden, een 17-jarige man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Toulouse overgebracht. Nog drie andere toeschouwers geraakten gekwetst, hun toestand zou wel onder controle zijn.

Piloot Jean-Charles Beaubelique (47), die met zijn wagen verschillende keren overkop ging, is zwaar geschokt door de gebeurtenissen. De rally is geannuleerd.

Un grave accident s'est produit sur la première spéciale du 36ème Rallye Terre des Cardabelles. Plusieurs blessés sont à dénombrer parmi les spectateurs. L'un d'eux est décédé malgré la présence des secours sur place. (1/2) Chpt France Rallye(@ CFRallye) link

Una tragedia obliga a cancelar el Rally Terre de Cardabelles.. La Nota en https://t.co/aBA3imwROX pic.twitter.com/ZEDLHy0Hut rallynoticias(@ rallynoticias) link