Vrouwen racen voor half miljoen dollar in eerste editie W Series MMP

18 juli 2019

15u03

Bron: Autosportwereld.be 0 Autosport In de autosport wordt er doorgaans voor een beker gestreden, maar de kampioene van de eerste editie van de W Series, een raceklasse uitsluitend voor vrouwen, krijgt een half miljoen dollar als prijzengeld.

Dit weekend komt de W Series naar Assen. Voor het eerst zullen er twee races worden verreden. Naast de reguliere race op zaterdag wordt er ook op zondag geracet. De startposities voor die race op zondag worden bepaald door de einduitslag van de zaterdagrace om te keren. Het wordt de eerste keer dat de W Series dat principe van de omgekeerde startgrid toepast. De Britse Jamie Chadwick, ontwikkelingsrijdster bij het Williams F1 team, leidt het kampioenschap voor de Nederlandse Beitske Visser, die komend weekend dus voor eigen publiek racet. Visser telt 10 punten minder dan Chadwick. Na Assen, volgt op 10-11 augustus de finale in Brands-Hatch. De enige Belgische in het veld, Sarah Bovy, is reserverijdster en startte tot dusver in twee races. Daarin wist ze geen punten te scoren.

Naast het half miljoen dollar (560.000 euro) voor de winnares moeten de nummers twee en drie in de eindstand van het kampioenschap het stellen met ‘slechts’ 250.000 (280.000 euro) en 125.000 dollar (140.000 euro). De top 12 van het kampioenschap wordt ook automatisch uitgenodigd voor het tweede seizoen, en daarin zijn punten voor de F1-superlicentie te verdienen.