Vreselijke beelden uit autosport: 3 mecaniciens in de lucht getorpedeerd na aanrijding MH

20 augustus 2018

12u30

Bron: marca.com 5

De Braziliaanse autosport werd gisteren opgeschrikt door een vreselijk incident, waarbij drie mecaniciens verwondingen opliepen. Het ongeluk kwam tot stand in de Stock Car Light, wanneer Erik Mayrink na een stop met zijn bolide de pitlane wil verlaten. Vervolgens loopt het echter grondig mis. De 22-jarige Maryink wordt langs achter aangereden door Gabriel Lusquinhos en torpedeert drie onfortuinlijke monteurs. Met alle gevolgen vandien.

Het drietal werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Vooral één van hen is er ernstig aan toe en wordt nog twee dagen op intensieve zorg gehouden, melden Braziliaanse bronnen. Een tweede brak zijn scheenbeen, bij de derde werd een breuk in de voet geconstateerd. De race was op dat moment drie kwart onderweg en werd onmiddellijk stilgelegd.

Opgepast: bovenstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.