Volg via livestream al het spektakel in Europese Nascar mét Tom Boonen en Anthony Kumpen Redactie

14 april 2018

09u30 0 Auto- en Motorsport Autoliefhebbers, het is weer tijd voor de NASCAR Whelen Euro Serie. Op het Circuit Ricardo Tormo in het Spaanse Valencia starten tijdens de opener van de veelgeprezen autorace 31 wagens. Ook Anthony Kumpen - tweevoudig Europees kampioen - en Tom Boonen zijn van de partij.

"Ik wil opnieuw kampioen worden en ook weer in de Verenigde Staten racen, een gevolg van een eventuele Europese titel", is Kumpen strijdvaardig. De gewezen kampioen start in de Elite 1-race. Ook is het uitkijken naar de prestaties van Tom Boonen. De voormalige wielrenner én debutant treedt aan in de Elite 2-race en geeft in een Chevrolet SS het beste van zichzelf. "Ik heb de auto eind vorig jaar getest en de ervaring is toen enorm meegevallen", aldus Boonen.

De kwalificaties starten om 10u. De Elite 1-race staat op het programma om 13u30 en de Elite 2-manche start om 17u. De NASCAR Whelen Euro Series is de Europese variant van de Amerikaanse NASCAR, die in de VS immens populair is.

Bij HLN.be zit u het hele weekend gebeiteld voor alle ontwikkelingen in de Europese Nascar. Mis via deze livestream geen seconde van het spektakel!