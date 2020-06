Virtuele 24u van Le Mans kan dit weekend uitpakken met knappe deelnemerslijst Joost Custers

12 juni 2020

15u09 0 E Sports Dit weekend wordt de 24 Uur van Le Mans verreden... Hoewel in Frankrijk nog steeds een algemeen verbod op grote sportmanifestaties geldt, staan er zaterdag 50 wagens klaar om de grootste autosportrace ter wereld alsnog te rijden... zij het virtueel. De virtuele autosport heeft de afgelopen weken een enorme vlucht gekend en kent dit weekend zijn grootste race ooit.

Charles Leclerc, Bruno Senna, Juan-Pablo Montoya, Sébastien Buemi, Nelson Piquet Jr, Pietro Fittipaldi, Jenson Button, Lando Norris, Felipe Massa, Fernando Alonso, Max Verstappen, Stoffel Vandoorne... het zijn maar enkele van de topnamen die zaterdag en zondag 24 uur lang achter hun console kruipen. Niet de Playstation van uw kinderen, maar speelgoed dat al gauw ettelijke duizenden euro’s kost, met kuipstoel, pedalen, sensoren om de beweging van de auto te simuleren enz. Alleen het stuur kan tot 3000 euro kosten. Op enkele weken tijd hebben alle nationale en internationale kampioenschappen een virtuele versie gekregen en zo zagen we afgelopen weekend Stoffel Vandoorne de titel in de virtuele Formula E winnen. Onze landgenoot neemt het allemaal zeer ernstig, al gaf hij wel toe dat de druk toch minder is dan in een echte racewagen, al was het maar omdat aan een crash natuurlijk niet hetzelfde financiële plaatje hangt.

Dat het hier niet om een spel gaat bewijst ook de aanwezigheid van de ‘echte’ teams zoals Porsche of Toyota, respectievelijk winnaar in de GT en Prototypeklasse in 2019. Bij Porsche is er een centraal commando dat in functie van de gebeurtenissen in de race (bijvoorbeeld een ongeval of regen), aangepaste informatie naar de rijders stuurt. De meeste teams bestaan overigens uit twee ‘echte’ rijders en twee gamers. De organisatie, net als in het echte leven de ACO, voorziet ook in integrale live beelden van de race, een persdienst en zelfs... foto’s van het evenement. Op Eurosport geven negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristenen en voormalig FIA WEC-kampioen Allan McNish de beelden van commentaar.

De deelnemerslijst is dus overvol, met ook een Belgische delegatie. Veloce Esports2 zet een Oreca O7 LMP2 in, met onder meer Stoffel Vandoorne, terwijl E-Team WRT het doet met een gelijkaardige auto en Dries Vanthoor, Fabrice Cornelis - de beste gamer van het land - en Arne Schoonvliet, naast de Zuid-Afrikaanse toprijder Kelvin Van der Linde. Bij Feed Racing zien we in een Corvette nog een landgenoot, Simon Pilate. Oh, ook dat nog, in Portugal is e rook de eerste echte 24-uursrace sinds Corona en daar starten goed 15 wagens. (JCA)