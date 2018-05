VIDEO: Spectaculaire crash in MotoGP van Jerez JP

07 mei 2018

12u43

Marc Marquez heeft voor de tweede keer in zijn carrière de MotoGP van Jerez gewonnen. Het meest opvallende tafereel gebeurde echter in de achtergrond. Achtervolgers Pedrosa, Dovizioso en Lorenzo kwamen spectaculair ten val.

Marquez is met zijn vijf titels in vier jaar tijd de grote man in de MotoGP. Dat heeft hij in Jerez nog maar eens bewezen. Tijdens de kwalificaties reed de 25-jarige Spanjaard slechts de vijfde tijd, maar dat belette hem niet om de wedstrijd nog naar zijn hand te zetten.

In het duel voor de tweede plaats liep het volledig fout. WK-leider Andrea Dovizioso kwam op zeven rondes van het einde in aanraking met Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa waardoor de drie rijders spectaculair tegen het asfalt gingen. Marquez is na vier races de nieuwe leider in het algemeen klassement.