VIDEO. Neuville crasht ook in Sardinië na “misverstand” Redactie

14 juni 2019

19u12

Bron: Belga 1 Autosport Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) sluit de tweede wedstrijddag van de rally van Sardinië af als leider. De Spanjaard kwam na afloop van de achtste rit aan de leiding en heeft een voorsprong van 10.8 sec op eerste achtervolger Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC). Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 11.2 seconden van Sordo. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) maakte voor- en namiddag de verkeerde bandenkeuze en verloor veel tijd toen hem een nota verkeerd werd aangegeven en hij even van de baan ging.

De Belg beschadigde daarbij de radiator maar kon die zelf herstellen. In de volgende rit ging Neuville twee keer in de fout waardoor hij de dag afsluit op een teleurstellende zevende plaats op 57.7 sec van de leiding. De stand en tijdverschillen zijn onder voorbehoud nadat de zevende rit geneutraliseerd werd omwille van een medische interventie voor een toeschouwer.

Het werd een chaotische namiddag die het klassement danig overhoop haalde. Door de opgave van Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) moest Ott Tänak als eerste de baan op. Met een derde tijd wist de Est de schade te beperken. Thierry Neuville leek op weg naar de snelste tijd tot zijn wagen op het einde van de rit over de neus weggleed en tegen de berm botste.

"Er was een misverstand bij een nota", zei Neuville aan de finish. De radiator van Neuville's wagen was lichtjes beschadigd. Neuville en Gilsoul stopten aan de kant van de weg en slaagden erin om de radiator te herstellen. Leider Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) sneed, net als Ogier in de vijfde rit, een bocht te kort af waarna de wagen op de kant rolde. "Er waren geen toeschouwers in de buurt om mij te helpen. We hebben zelf de wagen terug op de wielen moeten duwen" zei een uitgeputte Latvala aan de finish. Na afloop van de zesde klassementsrit deelden Tänak en Sordo de leiding met Sunninen als derde op 0.8 sec.

De noodreparatie die Neuville aan de radiator uitvoerde was succesvol want in de tweede klassementsrit reed Neuville de snelste tijd, 5 sec sneller dan Tänak. De Belg kwam nog even terug op zijn slipper van in de eerste rit. "We hadden een miscommunicatie. Het kan gebeuren. Het overkomt mij, het overkomt Nicolas. De wagen is min of meer hersteld. We kunnen verder rijden maar ik wil de wagen vooral niet meer beschadigen."

Niet veel later werd de 7e klassementsrit geneutraliseerd omwille van een medische interventie bij een toeschouwer. De deelnemers die de rit niet hebben kunnen rijden krijgen allen een normtijd waarover de stewards zich vanavond nog moeten buigen. Momenteel kregen ze dezelfde tijd als die van Ott Tänak.

Nog meer kommer en kwel voor Neuville in de derde rit. Eerst spinde de Belg waarna hij naar het einde van de rit een remzone mistte en rechtdoor ging. Neuville verloor nog eens 24 sec. "De banden zijn volledig op. We zijn de rit gestart met slicks. Ik heb totaal geen grip meer en we moeten nog één rit rijden. Het wordt een overlevingstocht", zei Neuville die in de slotrit van de dag geen problemen meer kende. Met zijn zevende plaats heeft hij morgen een minder gunstige startpositie vergeleken met Tänak.

Dankzij een snelste tijd in KP 8 kwam Dani Sordo aan de leiding. Tänak voelde zich een beetje verongelijkt en benadeeld omdat Sordo, door de neutralisatie van de tweede rit, één rit minder had gereden waardoor zijn banden minder versleten waren. Deze voormiddag moest Ogier opgeven toen hij in de vijfde klassementsrit tegen een rotsblok botste en de ophanging links vooraan beschadigde.

Op het einde van de tweede wedstrijddag heeft de Spanjaard een voorsprong van 10.8 sec op eerste achtervolger Teemu Suninen. Ott Tänak is derde maar de stand en tijdverschillen zijn dus onder voorbehoud. De Spanjaard Dani Sordo rijdt in Sardinië zijn 164e WK rally. In al die jaren won hij slechts één WK rally: de rally van Duitsland in 2013. Morgen wordt met zes klassementsritten en 142.42 km de langste dag van de rally.