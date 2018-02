VIDEO: Indrukwekkende timelapse toont opbouw NASCAR-wagen Anthony Kumpen Redactie

02 februari 2018

16u41 0

't Zijn fascinerende beelden: twee timelapse-filmpjes die de opbouw van de NASCAR-wagen van Anthony Kumpen tonen. Eén aan de voorkant van de sportwagen, één aan de achterkant. Net geen week nam de opbouw van het pronkstuk in beslag in de Heinz Performance garage in Hasselt. De wagen werd eerst gestript en elk onderdeel werd gereviseerd of vernieuwd. Voor de start van het nieuwe seizoen wordt de wagen nog 'gewrapt' met nieuwe kleuren.