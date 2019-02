VIDEO. DTM strijkt neer op Circuit Zolder: “Autosport bloeit in België” Redactie

22 februari 2019

Raceliefhebbers van het DTM kunnen in mei terecht op het circuit van Zolder. Eén van de grootste Europese racewagencompetities komt zo in 2019 naar Limburg. Er wordt gemikt op maar liefst 70.000 toeschouwers uit alle hoeken van Europa, de hotels in de omgeving zijn al grotendeels volgeboekt. De wedstrijd waar merken BMW, Audi en Aston Martin centraal staan, zal worden uitgezonden in 150 landen. Het was al zestien jaar geleden dat een klepper als het DTM naar het circuit in Zolder kwam. De 24 uur van Zolder is wel nog steeds jaarlijkse traditie. “De autosportwereld bloeit, en met DTM als kers op de taart van ons seizoen bewijzen we dat. Op deze manier verzekeren we de toekomst van Zolder.”