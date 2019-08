Vervisch-Vanthoor winnen 10 Uur van Suzuka Joost Custers

25 augustus 2019

13u46 0 Auto- en Motorsport In Japan heeft het Belgische duo, Fred Vervisch en Dries Vanthoor, samen met de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde, de 10 Uur van Suzuka gewonnen.

In de Belgische WRT Audi R8 LMS waren zij goed een halve minuut sneller dan het Mercedes-trio Marciello-Engel-Buhk en 40 seconden beter dan Olsen-Campbell-Werner in een Porsche 911. Vanthoor en co reden zo goed als heel de wedstrijd mee vooraan en nemen revanche voor hun moeilijke race in Spa, eerder deze zomer. Bertrand Baguette (Honda) werd 16de en Alessio Picariello 17de in een Audi. Het seizoen van de Intercontinental GT Challenge eindigt eind november in Zuid-Afrika.