Vergne wint Formule E in Bern, Vandoorne 11de en d'Ambrosio 15de Redactie

22 juni 2019

23u47

Bron: Belga 0 Formule E De 29-jarige Fransman Jean-Eric Vergne (Techeetah) heeft in het Zwitserse Bern de elfde ePrix van het seizoen gewonnen. De voormalige Formule 1-piloot was de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar) 160 duizendsten te snel af. De Zwitser Sébastien Buemi (Nissan E.Dams) finishte voor eigen publiek op 720 duizendsten als derde.

As we press tweet Sam Bird pulls off an amazing overtake on @maxg_official! #ABBFormulaE #SwissEPrix pic.twitter.com/YHsEK1j0pU ABB Formula E(@ FIAFormulaE) link

De Duitse Belg André Lotterer, teamgenoot van Vergne, werd op 1.106 als vierde afgevlagd. Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) werd op 13.386 elfde, Jérôme d'Ambrosio (Mahindra Racing) op 21.872 dertiende.

Met zijn derde zege van het seizoen verstevigde Vergne zijn leidersplaats in het kampioenschap. Met nog twee ePrix te gaan heeft hij 32 punten voor op Lotterer. De Italiaan Lucas di Grassi is op 33 punten derde. D'Ambrosio is op 65 punten tiende, Vandoorne op 100 punten vijftiende. De laatste twee races van het seizoen worden in het weekend van 13 en 14 juli in New York gereden.