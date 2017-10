Veiling van ultrazeldzame Mercedes levert 1,2 miljoen euro op tijdens Zoute GP 21u21 5 zoutegrandprix.be Slechts 99 stuks zijn van deze Mercedes-Maybach G650 Landaulet gemaakt. Auto- en Motorsport Een Mercedes-Maybach G650 Landaulet, waarvan slechts 99 stuks gebouwd zijn, heeft vanavond tijdens een veiling in Knokke 1,2 miljoen euro opgebracht. Dat is bijna dubbel zoveel als het bedrag waaraan de auto oorspronkelijk verkocht werd.

Mercedes schenkt de opbrengst volledig aan liefdadigheidsorganisatie 'Laureus Sport for Good' en veilinghuis Bonhams nam geen commissie op de verkoop.



Andere blikvangers tijdens de veiling waren onder andere een Ferrari 365 GTC Coupé uit 1968 die 700.000 euro (zonder commissie) opleverde, een Ferrari 365 GTB/4 'Daytona' Berlinetta uit 1973 die voor 650.000 euro (zonder commissie) onder de hamer ging en een Jaguar XJ220 uit 1993 die voor 340.000 euro (zonder commissie) geveild werd. Voor een Aston Martin DB AR1 Roadster uit 2003 werd 200.000 euro geboden, maar dat bleek niet voldoende en de auto werd ingehouden.

zoutegrandprix.be De Aston Martin van James Bond ging niet over de toonbank.

Het veilinghuis toonde zich na afloop erg tevreden. "We hebben een fantastisch resultaat neergezet in een moeilijke markt. Volgend jaar zijn we er zeker opnieuw bij in Knokke", aldus Gregory Tuytens, specialist motor cars Europe bij Bonhams. De veiling was onderdeel van de Zoute Grand Prix in Knokke, een oldtimer- en sportwagenevent dat nog tot en met zondag plaatsvindt in de mondaine badplaats. De organisatie mikt dit jaar op 200.000 bezoekers.



