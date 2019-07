Vanthoor leider in IMSA: “Er zal nog voldoende spektakel zijn” Autosportwereld.be

19 juli 2019

In de VS, op de omloop van Lime Rock, vindt dit weekend de zevende manche van het Amerikaanse uithoudingskampioenschap IMSA plaats. Opvallend, de prototypes blijven thuis en daardoor kunnen de LM GTE-wagens de algemene zege behalen. Leiders in GTE zijn op dit ogenblik Laurens Vanthoor en Earl Bamber, zijn Nieuw-Zeelandse vaste maat, en samen vormen zij uiteraard het duo #bamthor.

Laurens Vanthoor, die met de Porsche 911 RSR ook al de vorige race won, begint naar goede gewoonte met zijn typische humor: “In Lime Rock staan de GT’s eindelijk in het limelight (wat zo veel betekent als het voetlicht, maar ook verwijst naar een oude film). Zonder de prototypes zal er nog voldoende spektakel op de piste zijn, want de omloop is smal en snel tegelijkertijd. We gaan ook moeten afrekenen met het verkeer, want dat zal er ook zijn. De Porsche is altijd sterk op Lime Rock, wij wonnen de voorbije vijf wedstrijden en dus zijn we optimistisch. We blijven de focus houden en willen aan de leiding van het kampioenschap blijven.”

#Bamthor

“Iemand is begonnen met een Bamthor grapje op Twitter en dat lijkt nu algemeen te worden”, aldus de meervoudige GT-kampioen die over enkele dagen de 24 Uur van Spa wil winnen. “De #Bamthor is nu populair… Wij schieten inderdaad goed op en hebben veel vertrouwen in elkaar. Dat is heel belangrijk. Ik breng evenveel tijd met hem als met mijn vrouw door, dus dat is echt een belangrijk element in de samenwerking. Misschien is het zelfs een van de beste relaties die ik ooit met een teamgenoot gehad heb. Mijn echtgenote is uit de regio van het hoofdkwartier van Porsche en nu woon ik daar met haar, waardoor ik Earl ook veel zie buiten de raceweekends. We zijn goede vrienden geworden. Net als een getrouwd koppel hebben we ook al eens een discussie, maar dat is normaal. Maar, ik kan tegen hem wel zeggen: wel dit vind ik niet leuk. En hij kan dat met mij ook, wat de samenwerking alleen maar sterker.”