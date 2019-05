Vandoorne wordt vijfde in ePrix van Berlijn Redactie

25 mei 2019

15u10

Bron: Belga 0 Autosport Stoffel Vandoorne is als vijfde geëindigd in de ePrix van Berlijn, de tiende van dertien manches in het kampioenschap Formule E. De zege ging naar de Braziliaan Lucas di Grassi (Audi e-Tron FE05).

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) mocht op het Tempelhof Circuit vanop de eerste rij starten naast pole Sébastien Buemi (Nissan e.dams). De Zwitser finishte op 1,9 seconden als tweede, de Fransman Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) vervolledigde op 2,5 seconden het podium. De Portugees Antonio Felix da Costa (BMW IFE 18) kwam als vierde over de streep op 5,8 seconden. Vandoorne gaf 6,3 seconden toe op Di Grassi, die zijn tweede seizoenszege behaalde (na Mexico-Stad) .

Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing), in januari winnaar van de ePrix in Marrakesh, moest tevreden zijn met de zeventiende plaats op 27,7 seconden.

In de tussenstand blijft Jean-Eric Vergne, de titelverdediger, aan de leiding voor Di Grassi. D'Ambrosio staat achtste, Vandoorne vijftiende. De elfde manche wordt op 22 juni in het Zwitserse Bern afgewerkt. Daarna volgen nog twee races in New York (op 13 en 14 juli).

