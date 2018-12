Vandoorne komt niet verder dan 17de plaats in eerste ePrix, D'Ambrosio eindigt derde LPB

15 december 2018

14u53

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) heeft vrede moeten nemen met de zeventiende plaats in de ePrix van Saudi-Arabië, de openingsmanche van het seizoen in de Formule E, de racecompetitie voorbehouden voor elektrische auto's.

Amper drie weken na zijn laatste F1-race met McLaren had Vandoorne op het stratencircuit in Riyad een goeie kwalificatiesessie afgewerkt en mocht hij in de ePrix op de vijfde plaats vertrekken. Uiteindelijk viel onze landgenoot nog terug naar de zeventiende plaats en dus werd het een debuut om snel te vergeten.

Jérôme D'Ambrosio deed het heel wat beter in zijn eerste race voor Mahindra Racing. Met een derde plaats mocht hij mee het podium op, nadat hij was gestart vanop de negende stek. De zege in Riyad was voor de Portugees Antonio Felix Da Costa (BMW Andretti), die van start tot finish aan de leiding reed. De Franse regerende kampioen Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) werd tweede.

Het seizoen 2018-2019 in de Formule E bestaat uit dertien races, verdeeld over twaalf steden op vijf continenten. Op 13 en 14 juli 2019 wordt er tweemaal geracet in de laatste stopplaats van het seizoen, New York. De eerstvolgende ePrix wordt op 12 januari in het Marokkaanse Marrakesh gereden.