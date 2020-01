Vandoorne komt aan de leiding in de Formule E, D’Ambrosio geeft op in Chili DMM

18 januari 2020

21u49

Bron: Belga 0

Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport) heeft de GP van Santiago, de derde manche van het seizoen in de Formule E, gewonnen. Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) eindigde in de Chileense hoofdstad als zesde en komt in het algemene klassement aan kop. Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) moest opgeven.

Günther bleef na een spannend slot de Portugees Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) voor. Het is voor de 22-jarige Duitser zijn eerste GP-zege in de Formule E. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing), die vertrok vanuit poleposition, maakte het podium vol.

Vandoorne, die de twee eerste GP’s van het seizoen telkens als derde afsloot, staat in het algemene klassement aan kop met 38 punten. De Britten Sam Bird (Envision Virgin Racing) en Alexander Sims (BMW), die in Santiago niet in het stuk voorkwamen, volgen met respectievelijk 35 en 28 punten. D’Ambrosio moet voorlopig met de achttiende stek (2 ptn) tevreden zijn. De vierde ePrix van het seizoen volgt op 15 februari in Mexico.

