Vandoorne derde in eerste Formule E race van het seizoen, D'Ambrosio negende

22 november 2019

Stoffel Vandoorne is in zijn eerste wedstrijd van de Formule E als 3de geëindigd. Jerôme D'Ambrosio parkeerde z'n wagen op een 9de plaats. De winst in Saudi-Arabië was voor Sam Bird.

Stoffel Vandoorne is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Formule E, het kampioenschap voor electrische wagens. In een bolide van nieuwkomer Mercedes-Benz eindigde de Kortrijkzaan als derde op het circuit van Diriyah in Saoedi-Arabië.

De overwinning was voor de Brit Sam Bird. Hij haalde het in zijn Audi e-tron met 1.319 voor de Duitser André Lotterer (Porsche 99X Electric). Vandoorne, die in de kwalificaties de tweede tijd had neergezet, vervolledigde het podium op 1.672.

De Nederlander Nyck de Vries, teamgenoot van Stoffel Vandoorne, kwam als zesde over de streep. Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing), de tweede Belg in het deelnemersveld, eindigde als negende op 6.628 van Bird. De Fransman Jean-Eric Vergne, tweevoudig titelverdediger in de Formule E, kende een seizoensdebuut in mineur. Hij moest in zijn DS Techeetah na 21 ronden de strijd staken.

Morgen staat op dezelfde locatie al meteen een tweede ePrix op het programma.