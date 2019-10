Vandoorne bengelt achteraan in testweek Formule E: “Nog wat werk” Joost Custers

18 oktober 2019

21u09 0 Formule E Maximilian Günther (BMW Andretti) is uiteindelijk als snelste uit de testweek van de FIA Formula E gekomen. Na de laatste sessie in het Spaanse Valencia was hij uiteindelijk nog sneller dan Pascal Wehrlein (Mahindra), die deze ochtend nog bovenaan stond.

Nico Müller (Dragon) was derde, voor Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) en Mitch Evans (Jaguar). Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) werd uiteindelijk tiende, André Lotterer (Porsche) en Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) 19de en 20ste.

Stoffel Vandoorne was niet geheel tevreden na een week testen in Spanje: “We zijn natuurlijk niet geheel tevreden, maar daar is testen ook voor. We hebben nog wel wat werk te doen, voor de start van het seizoen in Saoedi-Arabië. Maar ik ben ook blij om weer in de auto te zitten om te gaan racen, we zijn nu al lang aan het testen. Ik voel me goed en we zijn klaar voor de uitdaging die op ons wacht. Ik weet ook dat het niet makkelijk zal zijn.”