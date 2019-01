Vanaf donderdag aast Neuville op eerste WRC-titel: “Hij is een modelprof die altijd wil winnen” GVS

22 januari 2019

17u41

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Aanstaande donderdag start met de Monte Carlo het WK rally van 2019. Het kampioenschap omvat 14 wedstrijden, dat is er één meer dan vorig jaar. Nieuwkomer op de kalender is de rally van Chili die begin mei zal doorgaan. Net als vorig jaar nemen ook dit jaar 4 teams deel aan het kampioenschap.

Sébastien Ogier (Citroen C3 WRC) won de voorbije 6 jaar de wereldtitel bij de rijders. Hij is ook dit jaar de te kloppen man. Thierry Neuville heeft dezelfde ambitie als vorig seizoen: hij wil wereldkampioen worden. De voorbije drie jaar eindigde onze landgenoot telkens als tweede in de WK-eindstand.

Sébastien Ogier keert na omzwervingen bij Volkswagen en Ford terug naar zijn roots. Hij en Julien Ingrassia nemen dit jaar met een Citroën C3 WRC deel aan het WK. Samen met Esapekka Lappi, die Toyota verliet voor Citroën, moet hij het Franse merk bij zijn 101ste verjaardag opnieuw succesvol maken.

Bij Hyundai Motorsport rijden Thierry Neuville en Andreas Mikkelsen een volledige kampioenschap met de Hyundai i20 Coupe WRC. De derde wagen wordt, net zoals vorig jaar, gedeeld door twee rijders. Negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb zag zijn contract met Peugeot in het WK rallycross niet verlengd. Bij Citroën was er, wegens een gebrek aan middelen, geen ruimte voor de Fransman die dit jaar zes WK rally's met Hyundai zal rijden. Twee dagen na afloop van de Dakar-rally kwam hij aan in Gap waar hij zondag de wagen uitvoerig getest heeft. Dani Sordo zal de overige acht rally's rijden. In het tussenseizoen nam het team afscheid van Nieuw-Zeelander Hayden Paddon.

Toyota won vorig seizoen 5 wedstrijden wat resulteerde in de eerste wereldtitel bij de constructeurs sinds 1999. Ott Tänak won in het tweede deel van het WK vorig seizoen drie wedstrijden op rij en deed tot de allerlaatste wedstrijd mee voor de titel bij de rijders. De Est is, samen met Ogier en Neuville, ook dit jaar kanshebber voor de wereldtitel. Jari Mati Latvala en Kris Meeke zijn de teamgenoten van Tänak. Latvala begint straks aan zijn 13de volledige WK-campagne. De Fin rijdt in Monte Carlo zijn 197ste WK-rally en wordt daarmee de meest ervaren man ooit in het WK. Tot voor de Monte Carlo deelde Latvala dat record met Carlos Sainz. Kris Meeke is het grote vraagteken bij Toyota. De Brit maakte vorig seizoen te veel brokken bij Citroën en werd ontslagen. Teambaas Tommi Mäkinen wil Meeke een herkansing bieden.

Bij Ford heeft men na het vertrek van Ogier gekozen voor de jeugd. Teemu Suninen en Elfyn Evans krijgen de zware taak om Ogier te doen vergeten. Ford is het enige merk dat geen steun geniet van het moederhuis. M-Sport is geprivilegieerd partner van Ford. Behalve Suninen en Evans zal ook Pontus Tidemand zijn opwachting maken in de Monte Carlo. Malcolm Wilson is niet langer teambaas. Hij heeft de fakkel doorgegeven aan Richard Millener.

Teammanager: “Neuville heeft altijd de wil om te winnen”

Begin dit jaar werd er bij Hyundai Motorsport, het team waarmee Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul deelnemen aan het WK rally, een managementwissel doorgevoerd. Na 6 jaar werd de samenwerking met teammanager Michel Nandan stopgezet. Andrea Adamo is de nieuwe sterke man. Hij wil de buffer zijn zodat zijn rijders en zijn team in alle rust kunnen werken. Adamo looft de ingesteldheid van Thierry Neuville en omschrijft hem als iemand die altijd wil winnen.

Andrea Adamo maakt al 3,5 jaar deel uit van Hyundai Motorsport. Begin dit jaar werd hij de nieuwe sterke man binnen het team. “Het grote voordeel is dat ik iedereen ken en weet hoe iedereen werkt. Op dat vlak heb ik dus geen inloopperiode nodig”, legde Adamo uit. “Ik wil de buffer zijn zodat iedereen hier binnen het team bezig kan zijn met zijn job. Ik vraag focus en betrokkenheid. Terwijl iedereen werkt, probeer ik de druk bij hen weg te houden.”

Andrea Adamo is binnen Hyundai Motorsport een nieuwe baas die voor een nieuwe wind zorgt. “We willen en zullen competitief zijn in de Monte Carlo. Ja, er zijn evoluties en ja, er komen nog meer evoluties. Elke rally zullen er grote of kleine dingen veranderen. Over hoe en wat er wijzigt gaan we evenwel niet communiceren. In de Monte Carlo komt het erop aan om op het juiste moment de juiste keuze te maken. Deze rally is, meer dan andere wedstrijden, een échte teamrally.”

Over Neuville heeft Adamo niets dan lof. “Thierry Neuville ken ik al jaren. Hij is een modelprof waarmee het makkelijk samenwerken is. Hij is altijd gefocust en heeft altijd de wil om te winnen.”

Guillaume de Mévius start opnieuw in de Monte Carlo: “Ambitie is te finishen”

Net als vorig jaar neemt ook dit jaar Guillaume de Mévius deel aan de openingswedstrijd van het WK, de rally van Monte Carlo. Bij zijn WK-debuut in 2018 eindigde de Mévius als 13de in de algemene eindstand en als tweede in de WRC2-uitslag. Enkele uren na afloop van de wedstrijd kreeg hij 19 minuten straftijd omdat zijn batterij te licht was en bijgevolg niet conform de reglementen. Hij eindigde uiteindelijk als 19de en 4de in WRC2.

“Vorig jaar maakten we een droomdebuut en reden we eigenlijk de perfecte wedstrijd”, verklaarde Guillaume de Mévius. “Als je erin slaagt om foutloos te blijven, dan eindig je hier automatisch vooraan. In de Monte Carlo wint niet noodzakelijk de snelste, maar de slimste rijder of de rijder die uit de problemen en foutloos blijft. De ambitie is om te finishen, om een intelligente koers te rijden en om net zoals vorig jaar uit de problemen te blijven. Belangrijk is de info die je krijgt, hoe je daarmee omgaat en de keuzes die je nadien maakt. Als de ritten er droog bij liggen, ik het terrein ken en me goed voel, dan zal ik misschien wat sneller proberen gaan. Maar het doel is en blijft finishen.”

Grégoire Munster maakt zijn WK-debuut: “Droom die uitkomt”

Grégoire Munster staat met zijn deelname aan de Monte Carlo voor zijn WK-debuut. De 20-jarige zoon van Bernard Munster, ex-rallyrijder en huidig teambaas van BMA Autosport, won in 2018 de Belgische titel bij de junioren, eindigde tweede in de Duitse Adam Cup en won eind vorig jaar de Rallye National Hivernal du Devoluy.

“De zege in Frankrijk eind vorig jaar was een verrassing. Het was nog maar mijn tweede wedstrijd met de Skoda Fabia R5. Het was de bedoeling om ervaring op te doen, maar het werd zoveel meer. Mijn eerste wedstrijd met de Skoda Fabia R5 dateert van de zomer van 2018" legde Grégoire Munster, die net de examens achter de rug heeft, uit.

De 20-jarige Munster studeert communicatiewetenschappen aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. “De prestatie met de Skoda Fabia smaakte naar meer”, vervolgde hij. “Dankzij de steun van mijn trouwe partners kan ik nu mijn WK-debuut maken. Dit is een droom die uitkomt. Afgelopen zondag heb ik in de buurt van Gap de wagen kunnen testen. Sinds gisteren zijn we bezig met de verkenningen. De werkwijze is dezelfde als in België, alleen heb je in een WK veel langere klassementsritten wat meer werk met zich meebrengt. Ik ga hier in de Monte Carlo ook voor het eerst met ouvreurs werken, mensen die enkele uren voor de start mijn nota’s controleren en indien nodig aanpassingen doorgeven.”

“De Monte Carlo is een moeilijke rally”, besloot Munster. “Het is niet noodzakelijk zo dat de snelste man hier de wedstrijd wint. De omstandigheden kunnen hier altijd wijzigen. Zelfs nadat je ouvreurs het parcours nog verkend hebben. Daar ligt voor mij de grootste uitdaging. Mijn ambitie is te finishen en ervaring op te doen. Als dat lukt zal ik niet alleen zeer tevreden zijn, maar zal ik ook heel wat ervaring mee naar huis nemen. Bijleren is dé doelstelling van deze wedstrijd.”