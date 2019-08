Vader en zoon Longin leiden in Zolder, Boonen vecht met versnellingsbak Joost Custers

10 augustus 2019

23u33 0 Autosport In Zolder blijft de 24 Uur van Zolder erg open, met voorlopig nog steeds een voordeel voor de open prototypes. Vooraan leidt het kwartet Longin-Longin-Corten-Maggi (KrafftRacing), met drie ronden bonus op de regerende kampioenen, de broers Thiers en Gilles Magnus, in het gezelschap van Fred Bouvy en Jeffrey Van Hooydonck (Russell Racing). Ook de derde plek is voorlopig voor Norma, met De Wit-Bouillon-Cools-Vervisch (Mc Donald’s).

De grote verliezers van de eerste fase van de 24 Uur van Zolder zijn het team van Deldiche Racing en VR Racing. Bij Deldiche mogen Vanbellingen-Joosen-Verbergt-De Cock na een aanrijding al hun zegekansen opbergen. “Er reden in de aanloop naar een full course yellow plots twee wagens stapvoets en ik ben bij het ontwijken van die wagens de muur ingegaan”, aldus Tim Verbergt. De schade aan de #111 Norma was groot en het viertal volgt nu op 50 ronden van de leiders. Boonen-Dejonghe-Piessens zijn voorlopig zesde in de tweede auto van het team, “maar ik reed onder meer heel mijn stint in vijfde”, aldus een ontgoochelde Boonen. “De elektronica van de schakelbak heeft al heel de race nukken.” VR Racing, dat het seizoen in Belcar goed begon, diende de motor van de Mustang te wisselen en mag eveneens alle ambities opbergen.

Achter de top-4 volgt ondertussen de eerste GT, de Belgium Racing - met recordwinnaar Marc Goossens - Porsche 911, op net geen tien ronden. ook de andere Porsche blijven het overigens goed doen. In Belcar 3 leidt de WCB Racing Lamborghini, ondanks de moeilijke start. De Italiaanse GT is mooi achtste. In Belcar 4 zien we de Veidec Mercedes AMG-GT van Vanlaere-Vannerum-Cool-Van Samang vooraan, in Belcar 5 is QSR Racing primus (#154 BMW M240i) en in Belcar 6 is het nog steeds JJ Motorsport (BMW 325i) dat de dans leidt.