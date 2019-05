Ugo De Wilde rijdt naar twaalfde plaats in Monaco Redactie

26 mei 2019

14u22

Belga

Ugo De Wilde (16) is als twaalfde geëindigd in de tweede race van de Formula Renault Eurocup in Monaco, de derde manche van het kampioenschap. Amaury Cordeel werd dertiende. De Rus Alexander Smolyar won voor de Fransman Victor Martins en de Braziliaan Caio Collet. Zaterdag finishte De Wilde als negende en moest Cordeel opgeven. De volgende manche wordt op 1 en 2 juni in het Franse Le Castellet gehouden.