Twintig wedstrijden staan in 2019 op agenda voor het WK motorcross, met GP van België op 4 augustus in Lommel Redactie

10 juli 2018

Het WK motorcross van 2019 zal gereden worden in twintig Grands Prix, zowel in MX1 als MX2. Dat maakte organisator Youthstream bekend. De Grote Prijs van België valt Lommel op 4 augustus te beurt.

De locatie van de eerste GP op 24 februari is nog niet bekend, de eerste bekende locatie is die van de tweede Grand Prix op 10 maart: Argentinië (regio Patagonië). Na drie Europese GP's doet het WK vervolgens Hongkong en Shanghai aan. Er wordt ook twee keer in Indonesië gereden. Het Italiaanse Imola kreeg, net als dit seizoen, de slotmanche toegewezen. Het seizoen wordt traditiegetrouw afgesloten met de Motorcross der Naties, een eendaagse motorcrosswedstrijd tussen landenteams. Die vindt volgend jaar op 29 september plaats in het Nederlandse Assen - dit jaar is dat in het Amerikaanse Red Bud.

In vergelijking met het huidige WK ontbreken twee landen op de agenda: Bulgarije en Spanje. Nederland organiseert ook maar één Grand Prix, al nemen zij er natuurlijk ook wel de Motorcross der Naties bij.