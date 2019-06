Toyota voorlopig op poleposition in 24 Uur van Le Mans, Vandoorne zevende YP

13 juni 2019

13u38

Bron: Belga 0 Autosport Toyota heeft zich gisteravond tijdens de eerste kwalificaties voor de 24 Uur van Le Mans van de voorlopige poleposition verzekerd. De BR1-AER van onze landgenoot Stoffel Vandoorne zette de zevende tijd neer op het Circuit de la Sarthe, waar komend weekend de slotmanche van het seizoen in het WK uithouding gereden wordt.

De Toyota van Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria Lopez was al de snelste in de vrije oefenritten en trok die lijn ook door in de kwalificaties. Aanvankelijk was er nog een lichte aanrijding met een LMP2, maar na wat sleutelwerk kon de wagen weer de baan op om in het slot alsnog een snelle 3:17.161 neer te zetten, waarmee ze 472 duizendsten van een seconde sneller waren dan de BR1-AER van Stéphane Sarrazin/Egor Orudzhev/Sergey Sirotkin (Fra/Rus/Rus) en de Rebellion-Gibson van Thomas Laurent/Nathanaël Berthon/Gustavo Menezes (Fra/Fra/VSt). Het team van Vandoorne was 3.773 trager dan de leiders.

In de GTE-Pro was er een derde tijd voor de Aston Martin van Maxime Martin en een zesde tijd voor de Porsche van Laurens Vanthoor. Het was uiteindelijk de Ford van Harry Tincknell/Andy Priaulx/Jonathan Bomarito (GBr/GBr/VSt) die de snelste was in deze categorie.

De kwalificaties gaan donderdagavond voort met twee sessies (19u en vervolgens 22u).

LMP1:

1. Mike Conway - Kamui Kobayashi - José Maria Lopez (GBr-Jap-Arg/Toyota TS050-Hybrid): 3:17.161

2. Stéphane Sarrazin - Egor Orudzhev - Sergey Sirotkin (Fra-Rus-Rus/SMP Racing - BR Engineering BR1-AER) op 0.472

3. Thomas Laurent - Nathanaël Berthon - Gustavo Menezes (Fra-Fra-VSt/Rebellion R13-Gibson) 2.442

4. Sébastien Buemi - Kazuki Nakajima - Fernando Alonso (Zwi-Jap-Spa/Toyota TS050 - Hybrid) 2.471

5. Henrik Hedman - Ben Hanley - Renger Van Der Zande (Zwe-GBr-Ned/Dragonspeed - BR Engineering BR1-Gibson) 3.039

6. André Lotterer - Neel Jani - Bruno Senna (Dui-Zwi-Bra/Rebellion R13-Gibson) 3.136

7. Vitaly Petrov - Mikhail Aleshin - Stoffel Vandoorne (Rus-Rus-Bel/SMP Racing - BR Engineering BR1-AER) 3.773

8. Oliver Webb - Paolo Ruberti - Tom Dillmann (GBr-Ita-Fra/Bykolles - Enso CLM P1/01-Gibson) 8.085

LMP2:

1. Pastor Maldonado - Anthony Davidson - Roberto Gonzalez (Ven-GBr-Mex/Oreca-Dragonspeed) 3:26.804

LMGTE Pro:

1. Jonathan Bomarito - Andy Priaulx - Harry Tincknell (VSt-GBr-GBr/Ford GT): 3:49.630

3. Maxime Martin - Alexander Lynn - Jonathan Adam (Bel-GBr-GBr/Aston Martin Racing) 3:50.037

6. Laurens Vanthoor - Michael Christensen - Kevin Estre (Bel-Den-Fra/Porsche) 3:50.468