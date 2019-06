Toyota start furieus in 24 Uur van Le Mans, Vandoorne vierde Joost Custers

15 juni 2019

16u27

Bron: Eigen berichtgeving 0

In Le Mans is de 87ste editie van de 24 Uur van Le Mans door Prinses Charlene van Monaco op gang gevlagd. Vooraan brak Toyota-rijder Mike Conway meteen het vier jaar oude ronderecord van André Lotterer en de beide Toyota leiden na goed een uur de race. De TS050 van Conway-Lopez-Kobayashi, leidt voor de andere Toyota, het exemplaar van Fernando Alonso, Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima.

Vitaly Petrov nam de start in de SMP BR1 van Stoffel Vandoorne en zij zijn voorlopig vierde. In GT leidt Corvette, Laurens Vanthoor (Porsche) is vierde en Maxime Martin (Aston Martin) ligt 17de.