Tom Boonen start voor tweede jaar op rij in 24 Uur van Dubai

09 januari 2019

17u26

Belga

Tom Boonen start vrijdag voor het tweede jaar op rij in de 24 Uur van Dubai, de eerste manche van het seizoen in de 24u GT Series. Boonen vormt team met Vincent Radermecker, Gilles Magnus en de Fransman Stéphane Perrin in een Audi RS3 van AC Motorsport.

Dries Vanthoor en Frédéric Vervisch starten ook dit jaar weer als kanshebbers op de zege. Vanthoor maakt deel uit van het WRT-team, samen met de Duitser Christopher Mies, de Nederlander Michael Vergers en de Saudiër Mohammed Saud Fahad Al Saud. Vervisch zit in het Car Collection Motorsport-team met de Nederlander Rik Breukers en de Duitsers Christopher Haase en Dimitri Parhofer. Beide teams verschijnen in een Audi R8 LMS aan de start.