Tom Boonen start straks in het Amerikaanse Austin in 24-uursrace van Creventic Joost Custers

In de auto en motorsport zijn er dit weekend de finales in het WK Rallycross en de Moto GP, respectievelijk in Zuid-Afrika en het Spaanse Valencia. In het rallycross is het pleit al beslecht, in Moto GP nog niet. In het Amerikaanse Austin starten heel wat Belgen in de 24-uursrace van Creventic, waaronder Tom Boonen Tot slot is er internationaal in Motegi de finale van de Japanse Super GT, met Bertrand Baguette. In eigen land gaat het VAS rallyseizoen in zijn beslissende fase, met de wedstrijd in Gingelom nabij Sint-Truiden.