Tom Boonen gaat voor WCB Racing Team racen JDK

17u00 0 Photonews Auto- en Motorsport Tom Boonen heeft de smaak van het autoracen flink te pakken. De ex-wielerkampioen wordt één van de boegbeelden van het Ternatse WCB (Woutim & Carrlo-Bel) Racing Team van Jimmy De Breucker, die hij leerde kennen na de 24 Uur van Barcelona. Boonen geeft zo meteen meer uitleg op een persconferentie in de WCB VIP Lounge op Circuit Zolder.

Bedoeling is dat Boonen komend seizoen zowat alle endurance-races van de Creventic- (24 Uur GT Series) en Belcarkalender gaat afwerken voor zijn team. "Een mooi internationaal programma, dat me toelaat om nog meer ervaring op te doen", kijkt hij er op Ring TV naar uit. "Waar me dit precies naartoe leidt, zien we op termijn wel."

Autoracen is Boonens tweede liefde. Hij is al zeven jaar vaste klant op de Track Days op Terlamen, maar tijdens zijn carrière als profrenner zat deelnemen aan officiële wedstrijden er niet in. Daar bracht hij sinds zijn afscheid op 9 april in Parijs-Roubaix verandering in. Naast de 24 Uur van Barcelona (voor Red Ant Racing in een BMW M3 GTR, opgave) reed hij onder meer al de 25 Uur VW Fun Cup in Spa-Francorchamps (29ste in een 'celebrity team' met Ruben Van Gucht, Bert Longin en Anthony Kumpen), de 8 Uur van de Lamera Cup in het Franse Val de Vienne, de 24 Uur van Zolder (voor het Yokohama Power Racing Team met een Ford Mustang, opgave na een goeie kwalificatiechrono met mechanische pech) en een paar manches van het Belgian Belcar Endurance Championship.

De voorbije dagen was hij nog aan de slag in de 24 uur van Cota (Texas, Verenigde Staten). Begin januari 2018 staan de 24 Uur van Dubai op het programma. Volgens insiders profileerde Boonen zich de voorbije weken als een uitstekende piloot en leert hij razendsnel bij. "Ik ging ervan uit dat ik de emoties die ik voelde tijdens of na een wielerkoers nooit meer zou evenaren. Maar ik schrik er zelf van hoe intens ik zo'n race beleef. Echt leuk. Vroeger beoefende ik, fysiek gezien, één van de zwaarste sporten ter wereld. Nu is het vooral een enorme mentale beproeving." (JDK)

evers media Tom Boonen met links Sam Dejonghe (rijder RACB National Team) en rechts Dries Vanthoor (winnaar Le Mans klasse GTE Am).