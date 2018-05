Tom Boonen finisht als 21ste in Brescia, waar andere Belg podium haalt - Anthony Kumpen strandt net naast het podium in Elite 1 Redactie

19 mei 2018

17u35 4 Auto- en Motorsport In het Italiaanse Brescia werd vandaag de tweede manche van de NASCAR Whelen Euro Series gereden. Anthony Kumpen kwam in de Elite 1 vanmiddag als vierde over de streep. In de vooravond finishte Tom Boonen op zijn beurt op een 21ste positie in de Elite 2.

Ondanks onze landgenoot op het technische circuit vol voor zijn eerste zege van het seizoen ging, strandde Kumpen op een vierde stek. Een oppermachtige Alon Day vertrok vanop de pole en ging met de oppergaai aan de haal. Stienes Longin - de andere Belg - moest zich tevreden stellen met een zevende plaats.

Even later - 17u noteren we - was het de beurt aan Tom Boonen in de Elite 2. 'Tornado Tom' kwam uiteindelijk als 21ste over de meet. Met Guillaume Dumarey (tweede) en Guillaume Deflandre (vierde) eindigden er twee Belgen in de top tien. De overwinning was voor de Braziliaan Felipe Rabello.

The perfect race for @Alon_Day! What a win! @FredGabillon and @GimmyErcoli will be share the podium with the 2018 @EuroNASCAR dominator! pic.twitter.com/7NJymikivC EuroNASCAR(@ EuroNASCAR) link