Tom Boonen én Niels Albert wagen hun kans in Europese NASCAR

03 april 2019

23u13

Nascar De voormalige wielerkampioenen Tom Boonen en Niels Albert gaan komend seizoen met een Chevrolet Camaro van PK Carsport in de Elite 2 van de NASCAR Whelen Euro Series aan de slag, zo werd vanavond bekendgemaakt tijdens de teampresentatie in het Vlaams-Brabantse Betekom.

Boonen en Albert zullen de wagen afwisselend besturen. "Het werd afgelopen winter al vrij vroeg duidelijk dat ik helaas niet het volledige NASCAR-seizoen zou kunnen rijden", legt Boonen uit. "Maar toen Bert (Longin, red.) me voorstelde om de wagen te delen, was ik onmiddellijk voor het idee gewonnen."

En zo kwamen ze al snel bij Niels Albert uit. "We hebben samen al eens Fun Cup gereden en dit leek me ook wel wat. Ik heb de wagen ondertussen al eens kunnen testen, en dat was best plezant."

Het NASCAR-seizoen begint medio april in het Spaanse Valencia. In de Elite 1 komt Stienes Longin voor PK Carsport uit. Drie jaar na op verpletterende wijze de titel in Elite 2 te hebben gehaald, wil de 27-jarige Leuvenaar nu een gooi doen naar de oppergaai.

"Ik ga voluit voor het kampioenschap, ja", klinkt het vol vertrouwen bij Stienes Longin. "Deze nieuwe auto is de beste machine waar ik ooit mee gereden heb. Een hele opsteker na een lastig seizoen, waar ik een aantal races met vervangauto's moest rijden. Deze bolide ligt duidelijk een niveau hoger."