Tom Boonen ambitieus in de Belcar: "We zijn vertrokken voor de langere termijn"

07 februari 2018

17u52

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Het nationale Belcar kampioenschap krijgt er dit jaar een team met grote namen bij, want Tom Boonen gaat samen met Anthony Kumpen en Bert Longin strijden voor zijn eerste Belgische motorsporttitel. De ex-wereldkampioen wielrennen rijdt in 2018 zijn eerste volledige autosportseizoen.

Met een Porsche 911 Cup gaat het trio over zes races heen, vier in Zolder en twee in Spa, de titel in het nationale Belcar kampioenschap proberen binnen halen. Het kampioenschap start in het weekend van 7 en 8 april in Zolder en eindigt daar ook in het weekend van 20 en 21 oktober. "We leggen de lat meteen hoog en willen de eerste Belgische motorsportitel voor Tom binnen halen", vertelt Anthony Kumpen.

Met Bert Longin en Anthony Kumpen heeft Tom Boonen heel wat jaren ervaring aan zijn zijde en dus ook heel wat ambitie. "Ik denk dat we nu vertrokken zijn voor de langere termijn, want ik heb er al heel wat tijd ingestoken en probeer het professioneler aan te pakken", vertelt de ex-wielrenner.



Ondanks zijn weinige ervaring zien Longin en Kumpen de uitdaging helemaal zitten met hun nieuwe kompaan. "De Belcar blijft een teamsport, dus je rijdt ook als team. Tom heeft meer ervaring dan de meeste mensen denken. Je moet het opnemen alsof je een jonge talentvolle piloot naast je hebt", stelt Kumpen.

Naast de Belcar zal Tom Boonen ook nog aantreden in het Europese Nascar kampioenschap. In totaal verwacht hij dit seizoen een vijftiental races te rijden.