Toestand van F2-piloot Correa licht verbeterd: “Meer dan die kleine stapjes kunnen we niet van hem vragen” GVS

15 september 2019

13u05 0 Formule 2 De ouders van Juan Manuel Correa (20) hebben een update gegeven over de toestand van de Formule 2-coureur. De Amerikaanse Ecuadoraan verkeert nog steeds in een kunstmatige coma, maar zijn toestand is er wel licht op vooruitgegaan. Correa was twee weken geleden op het circuit van Spa-Francorchamps betrokken bij een zwaar ongeval. Daarbij kwam de 22-jarige Fransman Anthoine Hubert om het leven.

“Juan Manuel verkeert nog steeds in een kunstmatige coma met verlamming, zodat zijn longen de kans krijgen om zoveel mogelijk rust te krijgen”, luidt het statement van ouders Juan Carlos en Maria Correa. Toch is er een lichte progressie merkbaar. “Hij wordt nog altijd geholpen door een hart-longmachine, waardoor de meest belangrijke functies er iets beter aan toe zijn. Anderen zijn amper verslechterd. Meer dan die lichte opwaartse trend, al zijn het zeer kleine stapjes, kunnen we volgens de dokters niet vragen van hem. De infecties zijn onder controle, de parameters betreffende de situatie van de luchtwegen en andere vitale organen blijven stabiel.”

Al volgt er sowieso nog een lange periode van herstel. “Zodra de longen hersteld zijn tot bepaald niveau zodat de dokters hem verder kunnen behandelen, zullen er nog operaties volgen”, stellen de ouders. “We kennen goede dagen, slechte dagen, lange en korte nachten. Maar met de steun van de mensen binnen de sport, vrienden, familie en landgenoten blijven we bidden voor Juan Manuel”, besluiten de ouders.

In de Grote Prijs van België brak Correa beide benen en liep hij ernstige verwondingen aan de ruggenwervels op. In het ziekenhuis van Luik werd zijn toestand als stabiel aanschouwd, maar vorig weekend werd hij in het ziekenhuis van Londen, nadat er complicaties optraden, in een kunstmatige coma geplaatst.