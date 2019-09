Toestand Juan Manuel Correa stabiel na zware crash in Spa Redactie

01 september 2019

09u52

Bron: Belga

De Ecuadoraans-Amerikaanse Formule 2-piloot Juan Manuel Correa ligt op intensive care, maar zijn toestand is stabiel nadat hij onder het mes ging. Vroeg in de F2-wedstrijd op het circuit van Spa-Francorchamps reed hij gisteren op volle snelheid in op de bolide van de Fransman Anthoine Hubert (22), die nadien aan zijn verwondingen overleed. "Correa liep breuken op in beide benen en een lichte blessure aan de ruggengraat", zo klinkt het in een persbericht dat vannacht op de website van de 20-jarige Correa verscheen.

"Juan Manuel Correa was betrokken bij een schrikaanjagend incident in de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps", zo luidt het communiqué. "Correa was het slachtoffer van een ongeval dat vlak voor hem gebeurde, hij kon niet meer uitwijken en raakte de stilstaande bolide van een collega. Correa liep breuken op in beide benen en een lichte blessure aan de ruggengraat. Hij onderging al een operatie en verblijft op intensive care. De toestand van Juan Manuel Correa is nu stabiel."

"Juan Manuel werd met een helikopter naar een ziekenhuis (in Luik, nvdr.) gebracht. Hij was de hele tijd bij bewustzijn, tot hij aankwam in de operatiekamer. Terwijl jullie denken en bidden voor Juan Manuel, bid alstublieft ook voor de familie en vrienden van Anthoine Hubert. In de motorsport zijn we één familie. Vandaag verloren we één van onze familieleden.”