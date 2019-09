Toestand Formule 2-piloot Correa verslechterd na fatale crash met Anthoine Hubert in Francorchamps YP

07 september 2019

10u12

Bron: Belga 9 Autosport De gezondheidstoestand van racepiloot Juan Manuel Correa is de voorbije uren verslechterd. De twintigjarige Amerikaan is in een ziekenhuis in Londen in een geïnduceerde coma geplaatst, nadat er complicaties waren opgetreden na zijn zware ongeval op het circuit van Spa-Francorchamps, precies een week geleden. Daarbij kwam de de 22-jarige Fransman Anthoine Hubert om het leven.

"Juan Manuel is momenteel niet bij bewustzijn en in een kritieke, maar stabiele, conditie", lieten zijn ouders gisteravond weten op de website van hun zoon. "Bij zijn aankomst in Londen bleek hij last te hebben van het acute respiratory distress syndrome (ofwel ARDS: een zware longaandoening die voor vochtophoping in de longen zorgt, met het gevolg dat de zuurstoftoevoer via het bloed minder goed verloopt, red.). Dit komt vaker voor bij slachtoffers van ongevallen met zware impact. Juan Manuel verblijft momenteel op de afdeling intensieve zorgen van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in ademhalingsproblemen. We blijven hoopvol dat onze zoon ons opnieuw verrast en met zijn enorme vechtlust volledig kan herstellen.”

De Amerikaan met Ecuadoriaanse roots liep bij de crash vorige zaterdag voor de Grote Prijs van België in de Formule 2 verschillende breuken op in beide benen. Hij leed ook aan een dwarslaesie, maar zijn toestand werd in Luik als stabiel beschreven.