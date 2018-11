Toeschouwers zien met lede ogen aan hoe racetruck in volle vaart op nietsvermoedende fan afstoomt. Maar de bofkont komt weg zonder enige schram TLB

Tijdens een autorace in Mexico werd afgelopen weekend nipt een drama vermeden. Voormalig Indy 500-kampioen Alexander Rossi botste tijdens de zogenaamde Baja 1000-wedstrijd ei zo na frontaal op een nietsvermoedende toeschouwer, die zijn leven riskeerde door doodleuk met zijn auto de omloop in omgekeerde richting af te leggen. De fan mag zijn engelbewaarder op zijn blote knieën danken, want behalve een vernielde zijspiegel hield hij niets over aan het incident.

Het tafereel speelde zich af voor de ogen van honderden fans. Zij probeerden de man in de Jeep Grand Cherokee duidelijk te maken dat hij zo snel mogelijk de weg moest zien te verlaten, maar dat had de toeschouwer niet door. Wanneer hij bijna de top van een oplopende strook bereikte, beleefde hij vervolgens de schrik van zijn leven. Rossi kwam in de buurt van Ojos Negros na een rechte strook aan hoge snelheid afgestoomd. De fan - die gelukkig niet in het midden van de weg reed - zag de Honda Ridgeline-truck van Rossi door de lucht vliegen en als bij wonder enkel zijn zijspiegel naar de filistijnen helpen.

Het Honda Off-Road Racing Team van Rossi stuurde ook een update de wereld in. De 27-jarige Amerikaan kon zijn race gewoon voortzetten en gaf het stuur in San Felipe door aan teameigenaar Jeff Proctor. Winnen zat er niet in, maar dat zal Rossi ongetwijfeld een zorg zijn. Als het tot een frontale botsing was gekomen, dan had de toeschouwer het waarschijnlijk niet meer kunnen navertellen.

De toeschouwer probeerden de fan nog te waarschuwen:

Beelden vanuit een andere hoek: