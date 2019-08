Tim Gajser verovert in Italië nieuwe wereldtitel in motorcross Redactie

18 augustus 2019

15u17

Bron: Belga 0 Motorsport Tim Gajser (Honda) heeft zich voor de tweede maal in zijn loopbaan tot wereldkampioen in de MXGP-klasse gekroond. De 22-jarige Sloveen eindigde in de eerste reeks van de Grote Prijs van Italië, de vijftiende van achttien WK-manches, op de vijfde plaats. Dat volstond voor Gajser, die dertien punten nodig had, om de wereldtitel op zak te steken.

De Nederlander Glenn Coldenhoff (KTM) won op het circuit in Imola de eerste reeks, voor de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha), de grote rivaal van Gajser in de WK-stand. Kevin Strijbos (Yamaha) en Jeremy Van Horebeek (Honda) finishten in de eerste reeks respectievelijk als elfde en dertiende.

Gajser ging in 2015 met de wereldtitel in de MX2-klasse aan de haal. Het jaar nadien stak hij voor het eerst de eindzege in de MXGP op zak. In de MX2 was de Spaanse WK-leider Jorge Prado (KTM) de snelste in de eerste reeks. Hij bleef de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) en de Fransman Maxime Renaux (Yamaha) voor. Jago Geerts (Yamaha) werd vierde, Cyril Genot (KTM) 21ste en Brent Van doninck (Honda) dertigste.