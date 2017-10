Thierry Neuville wordt derde in eerste klassementsrit Rally van Groot-Brittannië 21u26

Bron: Belga 0 Getty Images Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) bezet momenteel de derde plaats in de Rally van Groot-Brittannië, de twaalfde en voorlaatste manche in het WRC-kampioenschap rally. Neuville werd derde in de eerste en enige klassementsrit, die werd gewonnen door de Franse wereldkampioen en WK-leider Sébastien Ogier (M-Sport Ford Fiesta).

De Rally van Groot-Brittannië anno 2017 telt 21 klassementsritten en in totaal 304,26 km tegen de klok. Morgen staan zes klassementsritten op het programma. De laatste rally van het seizoen is de Rally van Australië (16-19 november).



In de WK-tussenstand is de Fransman Sébastien Ogier nog steeds leider. Ogier telt respectievelijk 37 en 38 punten voorsprong op de Est Ott Tänak en zijn ploegmakker Thierry Neuville. Een zege of een voorsprong van 31 punten in het klassement volstaat voor Ogier om zondag al de wereldtitel te pakken.



De Welshman Elfyn Evans was vanmorgen de beste in de shakedown.



Stand na eerste klassementsrit:



1. Sébastien Ogier (Fra/M-Sport Ford Fiesta) 1:09.7



2. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota) op 0.4



3. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 0.5



4. Ott Tanak (Est/M-Sport Ford Fiesta) 0.6



5. Elfyn Evans (GBr/M-Sport Ford Fiesta) 1.1



6. Andreas Mikkelsen (Den/Hyundai) 1.1



7. Esapekka Lappi (Fin/Toyota) 1.2



8. Dani Sordo (Spa/Huyndai) 1.2



9. Juho Hänninen (Fin/Toyota) 1.3



10. Craig Breen (Ier/Citröen) 1.3

