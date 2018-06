Thierry Neuville wint Rally van Sardinië en verstevigt leidersplaats in WK-stand TLB

10 juni 2018

13u24

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20) heeft de Rally van Sardinië, de zevende manche van het WRC-kampioenschap, op zijn naam geschreven. Neuville en zijn co-piloot Nicolas Gilsoul troefden wereldkampioen Sébastien Ogier (Ford Fiesta) met 0,7 seconden af. De Fin Esapekka Lappi (Toyota Yaris) werd derde. De Oostkantonner verstevigt dankzij zijn zege zijn leidersplaats in de WK-tussenstand.

Neuville begon de laatste dag met 3.9 seconden achterstand op Ogier. Onze landgenoot won de eerste twee klassementsproeven van de dag en maakte gestaag zijn achterstand goed. Hij stond voor de afsluitende Power Stage op nauwelijks 0.8 seconden achterstand van de Franse wereldkampioen. Ook tijdens de laatste proef was onze landgenoot de snelste. Ogier moest zich tevreden stellen met een tweede plaats.

Het is voor Neuville zijn derde GP-zege van het seizoen. Eerder was hij de beste in Zweden en Portugal. Ogier won de rally's in Monte Carlo, Mexico en Corsica.

In de WK-tussenstand telt Neuville (149 punten) 27 punten voorsprong op eerste achtervolger Ogier (122). De Est Ott Tänak (79) volgt op respectabele afstand als derde. De volgende WRC-manche gaat door in Finland (26-29 juli).