Thierry Neuville wint eerste chronorit in Rally van Argentinië LPB

27 april 2018

08u52

Bron: afp/belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai) is goed begonnen aan de Rally van Argentinië, de vijfde manche van het WK. In de straten van Villa Carlos Paz toonde hij zich de snelste in de eerste chronoproef over 1,9 km.

Neuville klokte af na 1:54.4 en was daarmee drie tienden sneller dan de Est Ott Tänak (Toyota). De Franse wereldkampioen Sébastien Ogier (M-Sport Ford) zette op vier tienden de derde tijd neer. "Het is super dat we zo aan de rally kunnen beginnen", zei een tevreden Neuville. "Er stond heel wat volk langs de kant en de sfeer was top."

Vandaag leggen de rijders twee keer drie chronoritten af.

Klassement:

1. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) in 1:54.4

2. Ott Tänak-Martin Järveoja (Est/Toyota Yaris) op 0.3

3. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 0.4

4. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (Noo/Hyundai i20) 0.5

5. Kris Meeke-Paul Nagle (GBr-Ier/Citroën C3) 0.7

6. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 1.3

7. Teemu Suninen-Mikko Markkula (Fin/Ford Fiesta) 1.4

8. Dani Sordo-Carlos del Barrio (Spa/Hyundai i20) 1.5

9. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 1.6

10. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 2.2