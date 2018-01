Thierry Neuville wil wereldkampioen worden: "Alles is aanwezig om doel te bereiken" DMM

22 januari 2018

11u49

Bron: Belga 2 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) begint vandaag zijn voorbereidingen op de Rally van Monte Carlo, de eerste van in totaal 13 wedstrijden die hem naar zijn eerste wereldtitel moeten leiden. Nadat hij drie keer als tweede het wereldkampioenschap afsloot, wil hij dit seizoen maar één ding: wereldkampioen worden.

Neuville beleefde een bewogen 2017. Nadat hij in de Monte Carlo en in Zweden op de overwinning afstevende, ging hij twee keer in de fout en bleef hij puntenloos achter. Neuville bleef niet bij de pakken zitten, wist zijn achterstand op Sébastien Ogier volledig goed te maken en kwam in aanloop naar de Rally van Duitsland voor het eerst in zijn carrière aan de leiding van het WK rally. Maar opnieuw ging het mis. Neuville werd geplaagd door technische problemen. Toch sloot hij het seizoen af in schoonheid. Hij won de Rally van Australië en verzekerde zich van de tweede plaats in het WK.

"Ik begin straks aan mijn vijfde seizoen bij Hyundai", opende Neuville. "De eerste jaren verliepen moeilijk. Ik moest de wagen leren kennen en evolueren als rijder. Dat is een leerproces dat je moet doormaken. Het harde werk wierp zijn vruchten af. Ik maakte progressie en de resultaten bleven niet uit. Vorig jaar was ik bij de besten. Ik won 4 rally's, maar greep naast de wereldtitel. Deels door mijn eigen schuld, deels door materiaalpech. Bij aanvang van het seizoen maakte ik twee fouten. In het tweede deel van het seizoen waren er drie wedstrijden waar de wagen minder betrouwbaar was. Dat kostte me zeker één zege. Vorig seizoen won ik 4 rally's. Dit jaar start ik met één doel: de wereldtitel. Ik wil wereldkampioen worden. Alles is aanwezig om dat doel te bereiken. Ik ben gegroeid als rijder, net als het team geëvolueerd is. Alles is aanwezig om er een succesvol seizoen van te maken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we het dit seizoen kunnen afmaken."

Spannend seizoen: "Kunnen elkaar naar hoger niveau tillen"

Er zijn weinig tot geen wijzigingen bij de teams en rijders die aanstaande donderdag het WK rally 2018 aftrappen. Sébastien Ogier leek op weg naar Citroën, maar zag zijn plannen gedwarsboomd worden door een sponsorconflict waarin hij een speelbal werd. Ogier had geen andere keuze dan bij Ford te blijven. Zijn teamgenoot Ott Tänak ruilde zijn Ford Fiesta WRC in voor een Toyota Yaris WRC. Het heeft er alle schijn van het WK van 2018 een kopie wordt van vorig seizoen.

Neuville krijgt in eigen rangen concurrentie van Andreas Mikkelsen. De Noor kwam eind 2016 plotseling zonder team te zitten nadat VW de stekker uit haar rallyproject trok. Mikkelsen reed enkele wedstrijden voor Skoda en Citroën om uiteindelijk definitief onderdak te vinden bij Hyundai Motorsports.

"Ik zie hem niet als een concurrent maar als een collega", legde Neuville uit. "Hij heeft heel veel technische bagage opgedaan bij andere teams. Die kennis kan ons en de verdere ontwikkeling van onze Hyundai ten goede komen. We zijn alle twee competitief. Ik ben er van overtuigd dat we het beste in elkaar naar boven kunnen brengen en zo elkaar en het team naar een hoger niveau kunnen tillen. Heel belangrijk is dat we over hetzelfde materiaal beschikken. Het wordt een boeiend seizoen. Tänak reed vorig jaar een heel sterk seizoen. Hij eindigde vaak op het podium, won zijn eerste wedstrijd en hij gaf nooit op. Hij wordt een stevige concurrent."

De prestaties van Neuville zorgden ervoor dat de rallysport in België aan populariteit won. Niet alleen bij de fans maar ook bij het brede publiek en de media. In de eindstand van de verkiezing tot Sportman van het Jaar eindigde Neuville op de vijfde plaats. "Ik merk dat mijn prestaties meer weerklank krijgen in de pers. Al moet ik er meteen aan toevoegen dat tennis, voetbal en wielrennen nog veel meer aandacht krijgen. Qua fysieke inspanning moet een rallyrijder niet onderdoen voor die andere sporten. Rally is een mondiale sport geworden waardoor we vaak van huis zijn. Ik moet er veel voor opofferen maar dat doe ik met de glimlach. In vergelijking met enkele jaren geleden krijgt de rallysport nu veel meer aandacht. Het gaat de goede kant op."