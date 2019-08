Thierry Neuville waagt dit weekend zijn kans op de Nürburgring Joost Custers/MMP

13 augustus 2019

16u22 0 Auto en Motorsport Amper een week vóór zijn volgende afspraak in het WRC, de Rally van Duitsland, waagt Thierry Neuville komend weekend zijn kans op het circuit tijdens de TCR-wedstrijd op de Nürburgring. TCR is een kampioenschap op circuit voor zogeheten toerwagens. Neuville heeft leuke herinneringen aan circuitraces, zo blijkt.

“Toen ik klein was, gingen we vaak naar Spa voor de Formule 1 en de 24 Uur. Maar mijn passie voor rally is natuurlijk wel altijd groter geweest.” In juli kon Thierry al een eerste keer testrijden met zijn nieuwe auto, de VIP-wagen die deelneemt aan de ADAC TCR Deutschland, ingeschreven door Hyundai Duitsland voor het Team Engstler. Luca Engstler, vorig jaar runner-up in het Duitse TCR-kampioenschap en merkambassadeur voor Hyundai Duitsland, bezorgde hem de nodige coaching. Thierry vat de ervaring als volgt samen: “Deze i30 N TCR ligt veel dichter bij een productiewagen dan mijn i20 WRC. Maar allebei bieden ze wel unieke sensaties, en het zijn auto’s die elk in hun categorie wedstrijden kunnen winnen. In mijn Word Rally Car beschik ik over vierwielaandrijving, een centraal differentieel, zowat 400 pk en veel meer ontwikkelde aerodynamica. De i30 N TCR heeft ‘maar’ 350 pk en blijft een voorwielaandrijver. Het hele design is dus totaal verschillend.”

Ambities?

Hij heeft slechts beperkte ervaring op circuit, maar Thierry zou Thierry niet zijn als hij voor zichzelf voor het weekend op de Nürburgring niet een paar doelen zou hebben gesteld: “Ik heb best al een goeie feeling met deze auto, en de donderdag voor de wedstrijd komen we nog extra testen op de Nürburgring zelf. Daar krijg ik steun van Gabriele Tarquini, kampioen in de FIA WTCR. Nu goed, de andere piloten hier zijn specialisten in de discipline, dus ik ga niet beweren dat ik meteen vooraan mee ga strijden. Maar ik denk dat ik best wel voor een paar verrassingen kan zorgen, en bovendien ben ik er zeker van dat ik hier zaken ga leren die me kunnen helpen in de rally’s op asfalt.”

Een stevig gevulde agenda voor Neuville dus, die meteen na zijn uitstapje op de Nürburgring aan de slag gaat ter voorbereiding op de ADAC Rally Deutschland. Die vindt van 22 tot 25 augustus plaats in de regio rond Bostalsee in het Duitse Saarland.