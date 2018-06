Thierry Neuville voorlopig tweede in Rally van Sardinië, Sébastien Ogier aan de leiding XC

08 juni 2018

20u36 0 Auto- en Motorsport De Fransman Sébastien Ogier (M-Sport Ford) heeft vanavond de leiding overgenomen in de Rally van Sardinië, de zevende manche van het WK. Thierry Neuville (Hyundai), de leider in het WK, is voorlopig tweede.

De voorsprong van de vijfvoudige wereldkampioen op onze landgenoot bedraagt 18.9 seconden, de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota) volgt als derde op 37.2 seconden. Neuville verloor in de laatste rit van de dag nog acht seconden. "Ik had last met het evenwicht van de wegen. Ik had mijn banden rechts vooraan en links achteraan vervangen, en een verschil in formaat heeft voor instabiliteit gezorgd", reageerde Neuville.

De Est Ott Tänak (Toyota) maakte een stevige crash op het moment dat hij derde stond, en kon de laatste rit van de dag niet uitrijden. Of hij zaterdag nog verder doet, is nog niet duidelijk. De regen en de modder maakten het niet gemakkelijk vandaag. Ook de Fin Teemu Suninen (M-Sport Ford) en de Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai) moesten halt houden.

Zaterdag wordt er 146,56 kilometer afgelegd verspreid over zeven ritten in de regio Alghero, in het Noord-Westen van Sardinië.

Stand na 9 ritten:

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta) 1u35:56.9

2. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) op 18.9

3. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) 37.2

4. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Fin/Toyota Yaris) 41.6

5. Mads Ostberg-Torstein Eriksen (Nor/Citroën C3) 58.3

6. Hayden Paddon-Seb Marshall (NZe-GBr/Hyundai i20) 1:01.5

7. Craig Breen-Scott Martin (Irl-GBr/Citroën C3) 1:26.0

8. Stéphane Lefevbre-Gabin Moreau (Fra/Citroën C3 R5) 4:02.9

32. Elfyn Evans-Daniel Barritt (GBr/Ford Fiesta) 14:03.7