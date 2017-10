Thierry Neuville vol in de aanval in Rally van Groot-Brittannië Redactie

Bron: Belga 0 EPA Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai i20) is vandaag vol in de aanval gegaan tijdens de derde dag van de Rally van Groot-Brittannië. De 29-jarige Luikenaar wipte over de Estlander Ott Tänak (Ford Fiesta) en de Fransman Sébastien Ogier (Ford Fiesta) naar de tweede plaats. De leiding is nog altijd in handen van thuisrijder Elfyn Evans (Ford Fieta). De Welshman heeft 47.9 voor op Neuville.

Na een vijfde, twee derde en twee tweede plaatsen, won Neuville de zesde klassementsproef van de dag (KP13). Er volgen vandaag nog drie KP's en morgen nog eens vijf.

Ogier, momenteel vierde op 1:05.2, kan morgen zijn vijfde wereldtitel grijpen. In de WK-stand heeft hij 37 en 38 punten voor op Tänak en Neuville. Die laatste wil er alles aan doen om het toch spannend te houden tot de slotmanche in Australië (16-19 november). "Het loopt lekker en we blijven vechten", verklaarde de Oostkantonner. "Uiteraard zal het wellicht niet volstaan om de titel nog binnen te rijven, maar we moeten er wel vol voor blijven gaan."

