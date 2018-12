Thierry Neuville verwelkomt Sébastien Loeb bij Hyundai, helpt negenvoudig wereldkampioen onze landgenoot aan eerste rallytitel? GVS

13 december 2018

15u41

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville mag bij Hyundai met negenvoudig rallywereldkampioen Sébastien Loeb een nieuwe teamgenoot verwelkomen. De Fransman zal in 2019 aan de start verschijnen van zes van de veertien WRC-manches. Een belangrijke versterking voor onze landgenoot, want met een gedeeltelijk programma gaat Loeb niet voor de wereldtitel maar kan hij op tijd en stond punten afsnoepen van Neuvilles belagers.

De 44-jarige Loeb ondertekende samen met zijn copiloot Daniel Elena een tweejarig contract bij Hyundai. Hij kruipt meteen achter het stuur voor de openingsmanche van het WK, de rally van Monte Carlo (24-27 januari). In oktober won Loeb met een Citroën in Catalonië zijn 79ste WK-manche uit zijn carrière, de eerste sinds Argentinië 2013. "De zege in Spanje wakkerde de goesting om te blijven racen opnieuw aan", stelt Loeb, die tot nu zijn hele WRC-carrière voor Citroën reed. "Bij Hyundai vinden we een nieuwe uitdaging, ik kan niet wachten om die aan te gaan.” De ervaren Loeb zal ook een belangrijke rol spelen in de technische expertise van Hyundai.

Breaking news: @DaniSordo / @CarlosdelBarrio and @SebastienLoeb / @DanosElena announced as part of our 2019 #WRC line-up. Read all about it 👉 https://t.co/WQHRsSaHKN #HMSGOfficial pic.twitter.com/kRZF3ZrXDm Hyundai Motorsport(@ HMSGOfficial) link

Dani Sordo zal in diezelfde wagen de overige acht WK-manches voor zijn rekening nemen, te beginnen in Mexico (7-10 maart). De Spanjaard zette zijn handtekening onder een contract voor een extra jaar, zijn zesde opeenvolgende bij Hyundai. Vorig jaar deelde hij een wagen met Hayden Paddon. Hyundai onderhandelt nog met de Nieuw-Zeelander over zijn toekomstige rol in het team. De Noor Andreas Mikkelsen rijdt komend seizoen met de derde Hyundai-wagen, de andere auto is dus voorzien voor Neuville.

Neuville slaagde er afgelopen seizoen net niet in om als eerste Belg de rallywereldtitel te pakken, die moest hij aan de Fransman Sébastien Ogier laten. Na 2013, 2016 en 2017 eindigde Neuville zo voor de vierde keer als tweede in het WK.