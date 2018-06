Thierry Neuville steekt zege op zak Rally van Ieper Redactie

23 juni 2018

22u12

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 R5) hebben de Ypres rally gewonnen, de zesde van in totaal negen wedstrijden die meetellen voor het BK rally. Neuville kwam gisterenavond na de tweede rit aan de leiding en stond die niet meer af. Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) eindigt op de tweede plaats op 40.4 van Neuville. Kris Princen (Skoda Fabia R5) eindigt als derde op 49.1.

Neuville begon de tweede wedstrijddag zoals hij de eerste geëindigd was, met de snelste tijd. Minder goed verging het Kevin Demaerschalck (Citroen C3 R5). Hij schoof van de baan, verloor iets meer dan één minuut en tuimelde van de vierde naar de achtste plaats. Zaterdagavond ging Demaerschalck nog eens in de fout waarna hij definitief de handdoek moest werpen. Ook Guillaume de Mévius (Peugeot 208 T16) haalde het einde van de wedstrijd niet. In de 16e rit ging hij van de baan en beschadigde daarbij de radiator. De opgave was onvermijdelijk.

Intussen domineerde Neuville de wedstrijd al bood Vincent Verschueren vannamiddag flink wat weerwerk. De Belgisch kampioen won vandaag 3 ritten en verkleinde zo de kloof tot 21.7. Een mooie prestatie van Verschueren maar Neuville verslaan zat er niet in. Nadat Neuville eerder dit jaar de beste was in de WK rally's van Zweden, Portugal en Italië wint hij voor het eerst in zijn carrière de Rally van Ieper. Voor Neuville is het zijn tweede zege in België. In 2014 won hij met een Hyundai i20 WRC de East Belgian Rally.

Vincent Verschueren hield in een spannend duel Kris Princen af en eindigt als tweede. In de tussenstand van het BK vergroot Verschueren zijn voorsprong op Kris Princen die tevreden moest zijn met de derde plaats.

De 7e wedstrijd van het BK is de Omloop van Vlaanderen. Die wedstrijd wordt gereden op 31 augustus en 1 september.