Thierry Neuville start met Sébastien Loeb en Dani Sordo als ploegmakkers aan Rally van Corsica Redactie

19 februari 2019

14u15

Bron: Belga 0 Auto- en Motorsport Thierry Neuville (Hyundai) zal tijdens de Rally van Corsica (28-31 maart), de vierde manche van het WRC-kampioenschap, de Fransman Sébastien Loeb en de Spanjaard Dani Sordo naast zich krijgen als ploegmakkers. Dat bevestigde Hyundai. Loeb en Sordo krijgen de voorkeur boven de Noor Andreas Mikkelsen.

Loeb en Sordo worden geacht sneller te zijn op asfalt en krijgen volgens het Zuid-Koreaanse merk de voorkeur "om de mogelijkheden op een podiumplaats te vergroten". Het team mikt op het constructeurskampioenschap, en zag Mikkelsen (opgave in Monte Carlo en vierde in Zweden) matig aan het seizoen beginnen.

Loeb van zijn kant was vierde in Monte Carlo en zevende in Zweden. Hij won in het verleden vier keer in Corsica, in de periode 2005-2008. Sordo won één keer op het Franse eiland, in 2012. Voor Corsica starten eerst nog Neuville, Mikkelsen en Sordo - zoals voorzien - aan de Rally van Mexico (7-10 maart).

Hyundai staat in het constructeurskampioenschap na twee manches tweede, op één punt van Toyota. In het pilotenklassement leidt de Est Ott Tänak (Toyota) voorlopig voor Neuville, op zeven punten, en de Fransman Sébastien Ogier (Citroën), op zestien punten.